Бизнес поддержал введение выходного 31 декабря

Объявление 31 декабря выходным днем было бы выгодно бизнесу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина.

По его мнению, вместо 31 декабря рабочим днем можно объявить «какую-нибудь из суббот». Другой вариант, по словам Катырина, — «отрезать» один день от праздников. «Общее количество рабочих дней при этом должно остаться неизменным», — сказал он.

Катырин добавил, что малому бизнесу, который обслуживает праздник, объявление 31 декабря выходным было бы особенно выгодным, поскольку предприниматели смогли бы увеличить продажи.

«"Черная суббота" будет более производительна, чем работа в самый канун Нового года. Последний день декабря трудно назвать по-настоящему рабочим», — добавил Катырин.

Ранее группа депутатов Госдумы и от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в нижнюю палату законопроект, который предлагает перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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