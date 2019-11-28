Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников

Власти Чечни потратят 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив «для нужд администрации главы и правительства» республики. Об этом говорится в размещенном на портале госзакупок документе.

Уточняется, что за указанную сумму подрядчик должен в любой день с 24 по 31 декабря провести концерт и ужин на 600 гостей. На мероприятии будет присутствовать глава Чечни Рамзан Кадыров, который примет участие в «протокольной части». После этого планируется вручение грамот, а также выступление звезд чеченской эстрады. Концерт должен продлиться не менее двух часов, а ужин — от двух до трех.

Накануне сообщалось, что мэрия Грозного начала искать непьющих Деда Мороза и Снегурочку, которым запрещается ругаться матом, использовать в ходе представления пожароопасные и колющие предметы, животных или насекомых. Также власти города потребовали, чтобы макияж Снегурочки не выглядел вульгарно, а ее шуба закрывала колени. Уточняется, что новогодние персонажи должны владеть русским и чеченским языками.

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