В Петербурге проведут форум «Труд и занятость»

Форум «Труд и занятость» поведут в Санкт-Петербурге 10 декабря. Об этом пишет «Российская газета».

Участниками форума станут сотрудники кадровых служб, представители малого и среднего бизнеса, руководители предприятий и чиновники. Они обсудят проблемы современного рынка труда и развития потенциала работников предприятий города.

В рамках форума участникам расскажут о возможностях развития компании в рамках нацпроектов, в том числе проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Они также смогут получить максимум информации о государственных программах поддержки бизнеса и алгоритмах участия в национальных проектах.

«Участники национального проекта абсолютно бесплатно смогут получить поддержку экспертов Федерального или Регионального центра компетенций... Мы не просто учим, мы тренируем: наши эксперты проводят на предприятии, на котором идет проект, смену за сменой и вместе с рабочими и руководителями совместно разрабатывают способы работать дешевле, проще, быстрее, качественнее», — сказал заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Владимир Солодов.

В рамках нацпроекта Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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