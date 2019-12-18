Уральскую скоростную железную дорогу внесли в стратегию развития Екатеринбурга

Проект Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) внесли в стратегию развития Екатеринбурге до 2030 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Скоростная дорога должна соединить Челябинск и Екатеринбург. Речь идет о двухпутной железной дороге, движение по которой будет осуществляться со скоростью 300 километров в час. Время в пути между Екатеринбургом и Челябинском сократится до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.

Замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик заявил, что проект уральской ВСМ имеет федеральное значение. Свердловская область рассматривает его как часть будущего международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Также принято решение внести в перечень проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года транспортно-логистический центр «Большое Седельниково». Он включен в «Комплексный план модернизации и развития транспортной инфраструктуры на период до 2024 года» и рассматривается регионом в качестве приоритетного.

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