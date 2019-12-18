Россети ФСК ЕЭС ввела завершающие звенья Пеледуйского энергокольца

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») ввела в работу первые собственные центры питания в Иркутской области — подстанции 500 киловольт «Усть-Кут» и 220 киловольт «Сухой Лог». В церемонии пуска приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, говорится в сообщении компании.

Подстанции являются завершающими звеньями в создании Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. Энергообъекты включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный правительством страны в соответствии с указом президента России.

«В результате будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система "Восточная Сибирь — Тихий океан" Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия», — отметил Андрей Муров.

В строительство подстанции 500 киловольт «Усть-Кут» инвестировано 8,9 миллиарда рублей, подстанции 220 киловольт «Сухой Лог» с отходящими линиями электропередачи 220 киловольт — 16,7 миллиарда рублей.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Наши потребители — как промышленные, так и бытовые — в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», — заявил Павел Ливинский.

Общая протяженность Пеледуйского энергокольца составляет 3,3 тысячи километров. В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. Россети ФСК ЕЭС помимо непосредственно подстанций «Усть-Кут» и «Сухой Лог», построила три линии электропередачи 220 киловольт: «Сухой Лог – Мамакан», «Сухой Лог – Пеледуй» и «Тира – Надеждинская» (завершена ранее в 2019 году). Всего в рамках проекта компания ввела 918 мегавольтампер трансформаторной мощности и 791 километр ЛЭП. Общая стоимость объектов ФСК ЕЭС, вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 миллиарда рублей.

Мощность подстанции 500 киловольт «Усть-Кут» с резервной частью составляет 668 мегавольтампер, 220 киловольт «Сухой Лог» — 250 мегавольтампер. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов. Более 90 процентов установленного оборудования произведено в России.

На подстанции 500 киловольт «Усть-Кут» также применена собственная разработка Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). Новое оборудование позволяет оптимизировать режимы работы сети, обеспечивая устойчивость электропередачи и снижая потери электроэнергии. Кроме того, она станет одним из первых энергообъектов Сибири, которые в 2021 году будут переведены на удаленное управление.

