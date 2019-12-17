Развитие аэропорта Йошкар-Олы оценили в миллиарды рублей

Работы по развитию аэропорта Йошкар-Олы могут обойтись в шесть миллиардов рублей. Такую оценки приводит ИА Regnum со ссылкой на главу Марий Эл Александра Евстифеева.

Работы могут включить в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Как заявили местные власти, планируется расширять географию полетов из Йошкар-Олы. Среди приоритетных направлений называют Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Якутии в ближайшие несколько лет получат более 38 миллиардов рублей на модернизацию 16 местных аэропортов.

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