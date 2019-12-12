Атомный ледокол «Арктика» вывели на ходовые испытания

Балтийский завод, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, 12 декабря 2019 года начал первый этап ходовых испытаний головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика». Об этом пишет ТАСС.

Испытания пройдут в Финском заливе и продлятся четыре дня. На первом этапе будут проверять функционирование системы электродвижения и возможность передачи движения на линию валопровода. Кроме того, будут проверены палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства ледокола.

Следующие ледоколы серии — «Сибирь» и «Урал» — также строятся на Балтийском заводе. Все три судна собираются ввести в эксплуатацию до 2022 года.

Развитие атомного ледокольного флота России соответствует целям нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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