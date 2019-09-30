Новый ледокол обойдется в десятки миллиардов рублей

Бюджетные инвестиции в реализацию проекта строительства головного атомного ледокола «Лидер» могут превысить 60 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Государственным заказчиком выступит госкорпорация «Росатом», а заказчиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, исполнителем работ по строительству определен судостроительный комплекс «Звезда».

Ранее в сентябре стало известно, что министерство финансов России предусмотрело выделение госкорпорации «Росатом» 24,7 миллиарда рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В конце августа сообщалось, что первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году.

Строительство предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!