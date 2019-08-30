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На строительство ледокола «Лидер» выделят 17 миллиардов рублей

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Первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году. Предполагаемая стоимость судна составляет 127,577 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По планам, бюджетные инвестиции будут выделяться на строительство ледокола ежегодно до 2027 года включительно. Государственным заказчиком ледокола «Лидер» выступит госкорпорация «Росатом».

Ранее стало известно, что контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» между госкорпорацией «Росатом» и судостроительным комплексом «Звезда» будет подписан в ближайшее время. На какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, пока не указывается.

Строительство предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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