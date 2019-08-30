На строительство ледокола «Лидер» выделят 17 миллиардов рублей

Первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году. Предполагаемая стоимость судна составляет 127,577 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По планам, бюджетные инвестиции будут выделяться на строительство ледокола ежегодно до 2027 года включительно. Государственным заказчиком ледокола «Лидер» выступит госкорпорация «Росатом».

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Ранее стало известно, что контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» между госкорпорацией «Росатом» и судостроительным комплексом «Звезда» будет подписан в ближайшее время. На какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, пока не указывается.

Строительство предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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