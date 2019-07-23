Три российские верфи поборются за строительство ледоколов

Атомфлот объявил конкурс на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Общая стоимость контракта составляет более 100 миллиардов рублей. В конкурсе планируют побороться входящий в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавод, который уже строит три ЛК-60, «Звезда» и подконтрольный группе «Ак Барс» керченский «Залив». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Эксперты отмечают, что Балтзавод остается наиболее вероятным победителем конкурса. Верфь уже строит три ЛК-60 общей стоимостью 121,4 миллиарда рублей с 2012 года.

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Ранее стало известно, что контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» между госкорпорацией «Росатом» и судостроительным комплексом «Звезда» будет подписан в ближайшее время. На какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, пока не указывается.

Строительство предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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