Работы в морском порту Сабетта оценили почти в 4 миллиарда рублей

Объем финансирования дноуглубительных работ для строительства терминала «Утренний» в морском порту Сабетта (Ямало-Ненецкий АО) определен в размере 3,84 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя вице-премьера РФ Максима Акимова.

«Положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту дноуглубления было получено только в мае этого года, поэтому произошел сдвиг в издании необходимых нормативно-правовых актов о выделении бюджетных инвестиций», — уточнил он.

«Новатэк» реализует проекты, связанные с транспортировкой СПГ с арктических месторождений: строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, а также строительство морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на полуострове Камчатка.

Это предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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