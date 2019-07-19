«Росатом» и «Звезда» подпишут контракт на строительство нового ледокола

Контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» между госкорпорацией «Росатом» и судостроительным комплексом «Звезда» будет подписан в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу корпорации Алексея Лихачева.

«Что касательно ледокола "Лидер" с 2026-2027 годом - это подтверждено руководством "Звезды". Мы сейчас контракт подпишем», — уточнил он. На какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, пока не указывается.

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Предполагается, что «Лидер» первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров

Строительство ледокола предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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