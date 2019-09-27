На создание ледоколов нового поколения выделят десятки миллиардов рублей

Министерство финансов РФ предусмотрело выделение госкорпорации «Росатом» 24,7 млрд рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, в 2021 году на эти цели планируется выделить 21 миллиард рублей, а в 2022 году — 14,8 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 2020 году сможет направить до 15 миллиардов рублей неизрасходованных средств на финансирование проектов в Арктической зоне

Развитие региона отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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