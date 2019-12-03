В России заложат третий ледокол проекта 22220

На «Балтийском заводе» в Петербурге в мае-июне 2020 собираются заложить третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству флота ФГУП «Атомфлот» Константина Князевского.

По его словам, головной ледокол проекта «Арктика» готов на 93 процента. В декабре 2019 года ему предстоят ходовые испытания. Еще два универсальных атомных ледокола — первый ледокол проекта «Сибирь» и второй «Урал» — строятся на Балтийском заводе. Четвертый ледокол проекта заложат в мае-июне 2021 года.

Все ледоколы, включая «Арктику», должны ввести в эксплуатацию до 2022 года. На них будут размещены атомные силовые установки нового поколения. В общей сложности в рамках концепции развития атомного ледокольного флота «Росатом» собирается построить пять судов серии 22220.

Строительство ледоколов соответствует целям нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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