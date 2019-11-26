Названа дата запуска главной российской мегатрассы

Полноценное движение по новой мегатрассе из Москвы в Санкт-Петербург (М-11) будет запущено 27 ноября 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Ранее госкомпания «Автодор» сообщала, что движение по мегатрассе в полной мере будет запущено до конца года. В Минтрансе говорили, что это произойдет в ноябре.

О завершении строительства платной мегатрассы стало известно 13 ноября, когда Ростехнадзор выдал ей заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Дорога длиной 669 километров строилась с 2012 года, путь от Москвы до Петербурга по ней займет не более 5,5 часа. Бесплатным дублером платной мегатрассы является М-10 «Россия».

В «Автодоре» уже согласовали стоимость проезда по новой дороге: она будет зависеть от дня недели и использования транспондера. Так, для легковых автомобилей и мотоциклов она составит 1820 рублей в будние дни и 2020 рублей в выходные. С транспондером цена будет ниже — 1330 и 1500 рублей соответственно.

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