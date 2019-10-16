Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

«Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября», — сказал он и добавил, что открытие может занять некоторое время в виду оформления необходимых документов. По словам Алафинова, запуск движения состоится в течение ноября.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров.

Предполагается, что стоимость проезда по ней составит порядка двух тысяч рублей. Это, как говорил Алафинов, эквивалентно нескольким чашкам купучино. Изначально предполагалось, что движение будет запущено в октябре 2019-го.

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