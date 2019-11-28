Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД

Российское правительство одобрило финансовый план и инвестиционную программу для «Российских железных дорог» на 2020-2022 годы. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

Планируемый объем инвестиций на три года составил 2,5 триллиона рублей. Только в 2020 году инвестпрограмма подразумевает более 820 миллиардов рублей.

«Понятно, что значительная часть, большая часть должна пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка и реализацию крупных проектов, таких как БАМ и Транссиб, которые позволят снять инфраструктурные ограничения для развития нашей экономики», — сказал премьер.

Объем инвестпрограммы РЖД до 2025 года составит порядка 10 триллионов рублей. Развитие железнодорожной инфраструктуры России является одной из целей нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года».

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