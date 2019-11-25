Для мегатрассы из Москвы в Казань отобрали подрядчиков

Госкомпания «Автодор» составила список основных претендентов в подрядчики при строительстве мегатрассы из Москвы в Казань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко.

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Он пояснил, что пока речь идет только о компаниях, которые хотят принять участие в строительстве. Итоговые подрядчики будут отобраны с помощью торгов — это произойдет после подписания инвестиционных соглашений. Петушенко уточнил, что госкомпания рассматривает возможность построить мегатрассу по модели корпоративного государственно-частного партнерства путем создания специальной проектной компании.

По словам главы «Автодора», инвесторы проявляют большой интерес к проекту. Среди них ВТБ, ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк. Однако официально пул инвесторов еще не сформирован. Он будет собран после подписания инвестиционного соглашения.

Мегатрасса из Москвы в Казань является частью нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», однако ее строительство было одобрено только в начале ноября 2019 года. Первоначально предполагалось, что оно завершится до конца 2024 году, однако по новому плану срок окончания всех работ передвинут на 2027-й. Строительство мегатрассы обойдется в 730 миллиардов рублей.

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