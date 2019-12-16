Аэропорты Якутии реконструируют за десятки миллиардов рублей

Власти Якутии в ближайшие несколько лет получат более 38 миллиардов рублей на модернизацию 16 местных аэропортов. Об этом глава региона Айсен Николаев сообщил в ежегодном послании к народным депутатам, пишет ИА Regnum.

По его словам, конкурсы на реконструкцию аэропортов Олекминска, Нерюнгри, Жиганска и Верхневилюйска уже проведены. В 2020 году начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Мирный.

В общей сложности в Якутии 32 аэропорта, больше всего в реконструкции нуждаются северные объекты.

В «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» — так называемый 13 нацпроект — входят 40 дальневосточных аэропортов. В Якутии расположено 16, на Чукотке — семь, на Камчатке — шесть, в Хабаровском крае — четыре, в Магаданской области — три, в Приамурье и Забайкалье — по два.

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