В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова.

Программа разработана Минтрансом совместно с регионами, Госавтоинспекцией, и РЖД. В программу вошли более 3,9 тысячи объектов, которые требуют 1,125 триллиона рублей. На аварийные и предаварийные мосты собираются потратить 370 миллиардов, остаток средств предусмотрен на строительство новых объектов.

Программу собираются реализовывать в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». В рамках первого хотят сформировать новый федеральный проект «Мосты и путепроводы». Ориентировочный объем финансирования составит 362,5 миллиарда рублей. Утвердить изменения в нацпроекте хотят до конца 2019 года.

Источником финансирования могут стать допдоходы региональных бюджетов в 2022-2024 годах, полученные за счет передачи на региональный уровень акцизов на нефтепродукты. Кроме того, деньги на проект могут найти благодаря трансфертам в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и трансфертам для строительства почти 50 путепроводов в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» нацпроекта «Комплексный план модернизации».

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