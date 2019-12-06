На базе аэропорта Южно-Сахалинска появится авиахаб

Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово), который в настоящее время принадлежит Сахалинской области, в следующем году планируют передать в управление крупным российским компаниям для превращения в авиационный хаб. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам главы региона, в настоящее время ведутся переговоры с крупными компаниями, однако примеров он не привел. «Мы бы хотели найти партнера, с которым выстроим отношения и сделаем наш аэропорт международным хабом по пассажирским и грузовым авиаперевозкам», — указал Лимаренко.

Создание узлового аэропорта позволит Сахалинской области стать более конкурентоспособной, отметил политик.

Эта инициатива отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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