Объявлено о проектировании трассы Москва — Казань

Минтранс РФ планирует в ближайшее время приступить к проектированию новой платной трассы Москва - Казань. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих во время совещания с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы приступили к разработке документации по планировке территорий, в ближайшее время начнем проектирование и приступаем к стройке, чтобы к 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута», — указал министр.

Строительство дороги было одобрено в начале ноября. Его разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027. Стоимость новой трассы оценивается в 550 миллиардов рублей. Строительство отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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