Одобрено строительство трассы Москва — Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство трассы Москва — Казань. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к транспортному блоку правительства.

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По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027. Стоимость новой трассы оценивается в 550 миллиардов рублей.

В середине августа «Ведомости» писали, что правительство рассматривает возможность отказаться от строительства автодороги по маршруту Москва — Казань и заменить ее трассой до Владимира. Главными идеологами проекта выступали Минэкономразвития и лично министр Максим Орешкин. Они настаивают, что сокращение маршрута до Владимира позволит сэкономить бюджетные средства примерно в два раза — до 279 миллиардов рублей.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза — до 6,5 часа.

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