Россия увеличит грузоперевозки по Севморпути

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути к 2035 году должен вырасти до 160 миллионов тонн. Это в два раза больше, чем что целевые показатели на 2024 год, сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, пишет ТАСС.

Развитие Севморпути предусмотрено нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Куратором федерального проекта «Северный морской путь» выступает Росатом. К концу 2024 года планируется достичь показателя по грузоперевозкам в 80 миллионов тонн.

«За счет активного освоения минерально-сырьевых центров будут интенсивно расти грузоперевозки по Северному морскому пути, а значит будет развиваться его инфраструктура и судостроение. С учетом принятых уже в этом году решений, у меня нет сомнений в достижении объема в 80 миллионов тонн в 2024 году. Более того к 2030 году этот объем может увеличиться до 120 миллионов тонн, а к 2035 году до 160 миллионов тонн», — сказал замминистра.

По оценке министерства, до 2030 года объем грузоперевозок по Севморпути будет почти полностью формироваться за счет российских грузоотправителей. Однако власти России ставят перед собой цель сделать путь глобальным транспортным коридором и с начала 2030-х наращивать объемы международных перевозок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!