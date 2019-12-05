Медведев объяснил медленные траты денег на нацпроекты

Нацпроекты реализуются в России только год, поэтому низкий уровень исполнения расходов на них не удивителен. Такое заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

«У нас нет цели взять и сразу все [деньги] куда-то бухнуть и потратить. Потому что тратить — это дело хорошее, но тратить деньги надо с умом», — сказал Медведев. Он пояснил, что отчасти низкий уровень исполнения расходов может быть связан с техническими моментами. Он привел в пример механизм получения авансового платежа подрядчиком.

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«Я помню периоды, когда у нас не было регламентации авансов... Мы переводили в авансы 100 процентов [средств]. Но как это выглядело дальше: хотя кассовое исполнение бюджета было 100 процентов (деньги были на одном счете и перешли на другой), по бухгалтерии все хорошо, но в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто их получил, зачастую нерационально используются и отвлечены от экономики», — пояснил премьер.

Одновременно на низкий уровень исполнения расходов могли повлиять субъективные факторы. «Не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать», — сказал Медведев. Премьер отметил, что он не вполне доволен тем, как пока расходовались средства на реализацию национальных проектов, однако в 2020 году правительство постарается не допустить подобной ситуации.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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