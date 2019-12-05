Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».

Глава кабмина отметил, что в последние годы доходы россиян снижались, однако за девять месяцев 2019 года этот тренд изменился, и они начали расти. Между тем, по словам Медведева, цифры не являются самым главным.

«Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Если они понимают, что их доходы стабильны или растут — то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал», — подчеркнул премьер.

17 октября Росстат опубликовал статистику по доходам россиян в третьем квартале. Рост реальных располагаемых доходов составил три процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это максимальный показатель с четвертого квартала 2013 года.

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