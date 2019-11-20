Путин потребовал добиться роста доходов россиян

Президент России Владимир Путин призвал правительство изменить текущие тенденции и добиться роста реальных располагаемых доходов граждан, сообщает «Интерфакс».

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — отметил президент.

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По его словам, именно этот показатель является одним из главных индикаторов экономического развития страны. При этом успехи России в этой сфере Путин назвал «скромными».

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в России снижались с 2014 по 2017 годы. По итогам 2018 года был зафиксирован рост в 0,2 процента, при этом Росстат перешел на новую методику расчета.

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