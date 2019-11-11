Россиянам перестало хватать денег на борщ

Россияне начали отказываться от покупки свежих овощей и стали переходить на крупу из-за высоких цен. С 2014 года стоимость овощей в стране в среднем выросла на 22 процента. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании GfK.

По данным издания, потребление россиянами в период с июля 2018 года по июнь 2019-го овощей по сравнению с предшествующим годом снизилось почти на пять процентов. В частности, в натуральном выражении упало потребление томатов (минус 3,1 процента), огурцов (минус 1,4 процента), картофеля (минус 5,8 процента), лука (минус 3,2 процента), сладкого перца (минус 6,9 процента) и капусты (минус 12,3 процента). В денежном выражении продажи некоторых овощей выросли (огурцы, лук, капуста).

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В GfK считают, что причиной снижения потребления свежих овощей стал рост цен. Так, средняя стоимость килограмма свежих овощей составляет 56 рублей. В результате покупатели вынуждены переключиться на альтернативные продукты, в том числе крупы, средняя стоимость которых составляет 49 рублей за упаковку.

Косвенно это подтверждается данными компании Nielsen, отмечает газета. По данным компании, продажи круп в натуральном выражении за год выросли на 1,3 процента, а в денежном — на 9,1 процента. Из-за эффекта низкой базы и на фоне тренда на здоровое питание быстро растут продажи булгура (в натуральном выражении на 75,3 процента), кускуса (65,7 процента), киноа (35,3 процента) за год.

Данные расходятся с информацией рителейров. Так, в «Магните» сообщили, что не заметили сокращения покупок овощей. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») утверждают о некотором росте продаж категории.

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) почти непрерывно падают с 2014 года. В октябре 2019-го Росстат опубликовал данные, согласно которым рост среднедушевых доходов жителей страны в третьем квартале достиг 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако экономисты усомнились в точности данных, заявив, что такие цифры не соотносятся с другими макроэкономическими факторами.

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