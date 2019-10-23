В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

17 октября статистическое ведомство опубликовало статистику, согласно которой рост среднедушевых доходов граждан в третьем квартале 2019 года достиг 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года, а рост реальных располагаемых доходов составил три процента.

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Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отметил, что оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не соотносится с другими макроэкономическими показателями. В частности, значительно замедлился оборот розничной торговли, также отмечается снижение среднего чека покупок россиян и рост платежей по кредитам.

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Главными причинами взрывного роста Росстат назвал опережающий рост доходов от трудовой деятельности и низкую базу прошлого года. Сильнее всего, по данным ведомства, росла заработная плата работников, доля которой в структуре доходов составляет 56,4 процента. За ней идут иные доходы, в том числе «серые», а после — социальные выплаты, в том числе пенсии и пособия.

Росстат перешел на квартальный отчет о доходах с апреля. Ранее ведомство публиковало эту статистику каждый месяц. Изменилась в последнее время и методика подсчетов, что позволило говорить о росте реальных зарплат в течение последних двух лет.

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