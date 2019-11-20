В правительстве не досчитались триллиона рублей

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин поспорили на форуме ВТБ «Россия зовет!» о минусах низкой инфляции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, по словам Орешкина, инфляция на уровне трех процентов, которая прогнозируется по итогам года, снижает совокупный спрос и тормозит развитие экономики. Он подчеркнул, что все это выливается в недополученные доходы населения, недополученную прибыль компаний и недополученные доходы бюджета. «По нашим оценкам, нехватка совокупного спроса в этом году больше триллиона рублей», — отметил министр.

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Первый вице-премьер в ответ на это возразил. По словам Силуанова, низкая инфляция на самом деле «дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям». Он также напомнил, что сейчас реальные располагаемые доходы растут, чего не было несколько лет подряд.

При этом замглавы правительства согласился, что низкая инфляция не всегда положительно влияет на экономику и в целом нужно выходить на плановые показатели инфляции на уровне четырех процентов.

Реальные располагаемые доходы россиян падали или показывали околонулевой рост с 2014 года. Негативный тренд был разорван только в октябре 2019-го, когда Росстат опубликовал отчет за третий квартал. Согласно документу, в июле-сентябре рост среднедушевых доходов россиян достиг 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Однако экономисты сомневаются в объективности такой оценки, указывая на то, что показатели официальной статистики расходятся с другими макроэкономическими факторами.

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