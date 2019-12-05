Медведев охарактеризовал деловой климат в России

Деловой климат в России сегодня не идеален, в том числе из-за избыточной активности правоохранительных органов. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа доступна на Youtube-канале и в официальном сообществе правительства России во «ВКонтакте».

Председатель правительства призвал снизить административные барьеры для ускорения экономического роста.

В целом, по словам премьера, уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы. По его словам, инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Этот показатель является самым низким за всю современную историю России, подчеркнул он.

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