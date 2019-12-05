Медведев рассказал о рекордно низкой инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента. Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».

«Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента», — отметил Медведев.

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По его словам, этот показатель является самым низким за всю современную историю России. Также он должен отразиться на остальных экономических параметрах, в частности, на ставках по кредитам, в том числе ипотечным.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам года на уровне 3,2 процента, а Центробанк — на уровне 3,2-3,7 процента.

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