Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

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По словам главы правительства, в целом экономика страны в 2019 году была стабильной. Как и ожидалось, начало реализации нацпроектов сопровождалось разогревом экономики. Планируется, что благодаря им Россия сможет выйти на более устойчивые и высокие темпы роста ВВП.

«В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно — и это самое главное», — сказал премьер.

Инфляция в России по итогам года составит 3,8 процента, сообщил Медведев, отметив, что этот показатель будет самым низким за всю современную историю России. Профицит бюджета будет около 1,8 процента, добавил он.

По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году составит 1,3 процента — это на 1,1 процентного пункта меньше, чем в 2018-м. В 2020 и 2021 годах экономика страны, как ожидается, разгонится до 1,7 и 3,1 процента соответственно.

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