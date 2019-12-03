Saxo Bank спрогнозировал обвал доллара и успехи России

Saxo Bank представил шокирующие предсказания для мировой экономики на 2020 год (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В них прогнозируются выход Венгрии из Евросоюза, победа Элизабет Уоррен на президентских выборах в США и успехи России на энергетическом рынке.

Одним из главных событий, по мнению аналитиков банка, станет выход Венгрии из Евросоюза. Поводами станут антиевропейская политика премьер-министра Виктора Орбана и процедура, запущенная руководством ЕС в соответствии со статьей 7 союзного договора. Она предполагает введение санкций в отношении страны, не соблюдающей базовые ценности блока.

Президентские выборы в США, по мнению Saxo Bank, выиграет кандидат от демократов Элизабет Уоррен. Она станет первой женщиной на этом посту. Одержать победу ей позволит программа, главным пунктом которой является всеобщее бесплатное здравоохранение.

При этом нынешний президент Дональд Трамп успеет ввести в стране новый налог в размере 25 процентов — на выручку иностранных компаний, заработанную на территории США. Это позволит ему компенсировать потери от отмены пошлин в рамках перемирия в торговой войне с Китаем, которое к тому моменту будет заключено.

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В Азии появится новая резервная валюта, которая получит название «азиатское право заимствования» (ADR). Авторы прогноза ожидают, что она станет основным средством расчетов для большого количества стран, что приведет к ослаблению доллара, в котором многие центробанки перестанут хранить резервы.

Еще одной проблемой должна стать слишком большая задолженность южноафриканской государственной электрической компании ESKOM. Из-за нее властям страны придется сильно увеличить расходы бюджета, что приведет к его дефициту на рекордном уровне в шесть процентов ВВП.

При этом для России 2020 год должен стать успешным, считают аналитики банка. Мировые цены на нефть вырастут и достигнут уровня в 90 долларов за баррель. Одновременно сложности будет испытывать зеленая энергетика. Дополнительным источником заработка для российских компаний станет высокий спрос на палладий и никель, используемые при производстве электромобилей.

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