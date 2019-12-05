Началось итоговое интервью Дмитрия Медведева

На шести российских телеканалах и трех радиостанциях началось итоговое интервью премьер-министра России Дмитрия Медведева. Программа также доступна на Youtube-канале и в официальном сообществе правительства России «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

В ходе интервью Медведев подведет итоги 2019 года, а также ответит на вопросы, касающиеся экономики, внутренней и внешней политики.

Передача «Разговор с Дмитрием Медведевым» выйдет в эфир уже в 12-й раз. Первая прошла 24 декабря 2008 года, когда Медведев занимал пост президента России. Обычно интервью длится около полутора часов. В этом году, судя по расписанию телепрограмм российских каналов, оно будет двухчасовым.

Ранее была названа дата большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина. Она состоится 19 декабря и станет 15-й по счету.

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