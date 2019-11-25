Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил глава правительства.

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По его словам, большинство российских и иностранных компаний недовольны сохранением санкций с обеих сторон, однако некоторые отечественные предприятия «выступают за то, чтобы эти наши меры ответные сохранились навсегда».

В условиях обоюдных ограничений Москва может развивать отношения с европейскими странами по отдельности, отметил Медведев. При этом он допустил улучшение отношений с Евросоюзом в случае изменения ситуации на востоке Украины.

Ранее сотрудники РАНХиГС подсчитали, что контрсанкции, действующие с 2014 года и предусматривающие эмбарго на поставку некоторых видов продовольствия из стран, применяющих санкции по отношению к России, принесли населению потери в размере 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрсанкции приносят России «определенные плюсы».

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