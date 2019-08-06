Подсчитаны результаты «пятилетки» контрсанкций

Производители молока, овощей и фруктов больше всех выиграли от контрсанкций в отношении стран Запада, введенных Россией в августе 2014 года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечает издание, основная доля фруктов, овощей и сыров, потребляемых в России, до 2014 года шла из стран, попавших под ограничения. После введения продэмбарго государство значительно увеличило поддержку сельского хозяйства. В результате производство огурцов и помидоров в 2018 году по сравнению с 2014-м выросло почти на 80 процентов, доля импорта в потреблении сократилась с 60 до 38 процентов. Производство яблок выросло почти на 70 процентов.

Материалы по теме Нерезиновый союз Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

Также эмбарго помогло производителям молока и молочной продукции. Согласно данным «Союзмолока», за пять лет производство сыров выросло более чем в 1,5 раза, сухого молока и сливок — на 26 процентов, сливочного масла — на 15 процентов. Между тем импорт в 2018 году был рекордно низким за последние 15 лет. Самообеспеченность молоком и продуктами из него за прошедшие годы выросла на 8,1 процентных пункта, до 84,2 процента в 2018 году. При этом санкционный эффект для молочного рынка исчерпан, так как европейский импорт успешно заместили поставки из Белоруссии.

По мясным продуктам, которые также попали под запрет, Россия смогла обеспечить себя более чем на 87 процентов в 2015 году и увеличить эту цифру до 92,8 процента к 2018-му. Больше всего от контрсанкций выиграли свиноводы. Однако эксперты отмечают, что рост самообеспеченности по мясным продуктам связан с санкциями не так сильно, поскольку политика импортозамещения проводилась в течение последних 15 лет. Меры для обеспечения России собственным мясом предпринимались с начала 2000-х годов.

Материалы по теме Благословенные санкции Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику

Между тем продэмбарго ударило по карманам россиян, поскольку продукты в стране резко подорожали. Так, в отдельные периоды рост цен на свинину и птицу приближался к одному проценту в неделю, сообщила директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Согласно данным Росстата, продовольственная инфляция за 2014 год разогналась до 15,4 процента, а в 2015 году — до 14 процентов. Цены на питьевое молоко и говядину увеличились на треть, на сыры — в 1,5 раза. Все это происходило на фоне того, что доходы населения не росли.

Президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях 6 августа 2014 года. Правительство определило страны и перечень продовольствия, которые должны попасть под запрет. Он распространился, в частности, на мясо, рыбу, моллюсков, молоко и молочную продукцию, овощи и фрукты из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Российское продэмбарго вводилось сроком на год, однако затем контрсанкции неоднократно продлевались. В последний раз это произошло в июне 2019 года — тогда глава государства в очередной раз пролонгировал санкции до 31 декабря 2020 года. В 2015 году правительство расширило список стран, продукты из которых подпадают под ограничения. В него вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!