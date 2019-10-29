Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. К такому выводу пришли экономисты из РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании, пишет «Коммерсантъ».

Они сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты в 2018 году и в 2013-м, до введения контрсанкций. Общие потери авторы работы оценили в 530 миллиардов рублей. При этом часть из них компенсировалась частичным успехом импортозамещения.

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Так, стоимость птицы, свинины и томатов выросла к 2016 году, но потому опустилась ниже уровня 2013-го. Выгоды от этого оцениваются в 75 миллиардов рублей в год. Таким образом, в среднем российский потребитель теряет порядка трех тысяч рублей в год.

Больше всего россияне теряют на рыбе (128,6 миллиарда рублей), сыре (71,8 миллиарда), мясе (64 миллиарда), молоке (62,3 миллиарда), масле (60,1 миллиарда) и кисломолочных продуктах (41,3 миллиарда). Лучше всего ситуация со свининой — выгода 51,1 миллиарда.

По оценкам, приведенным в работе, 84 процента дополнительных расходов потребителей идут в пользу российских производителей. Еще три процента отошли альтернативным поставщикам — например, из Белоруссии, Аргентины, Швейцарии, Уругвая и Чили. Оставшиеся 13 процентов можно считать чистыми потерями российской экономики.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как начала заменять американскую валюту на евро, юани и золото.

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