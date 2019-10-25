Надежность российской экономики достигла максимума

Риск дефолта в России упал до минимума с лета 2007 года и сейчас находится на уровне, при котором в 2005 году повысили кредитные рейтинги страны. К этому привели как макроэкономические показатели, так и неверие инвесторов в новые серьезные санкции, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кредитный риск России на этой неделе снизился до 74 пунктов. Этот показатель рассчитывается исходя из стоимости пятилетней страховки от дефолта страны.

В июне 2007 года, за год до начала мирового финансового кризиса, он находился на уровне 36,9 пункта. В октябре 2008-го он превысил тысячу пунктов. В следующие 10 лет кредитный риск снижался, но еще в 2018 году он составлял 170 пунктов.

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Главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова подчеркнула, что такая ситуация — признание «сверхустойчивых фундаментальных макроэкономических показателей России», а также снижение вероятности санкций. Другие эксперты также обратили внимание, что последний раунд ограничительных мер оказался несерьезным, и на этом фоне, не исключают они, уже в начале 2020 года международные рейтинговые агентства могут повысить рейтинги России.

Еще одной причиной снижения кредитного риска стала ситуация в мировой экономике. Из-за невозможности заработать на развитых рынках, где наблюдаются низкие или нулевые ставки, инфляция и экономический рост, инвесторы уделяют все большее внимание развивающимся рынкам. Из-за этого, отмечают эксперты, оценки риска на них могут быть неадекватными, а спрос может породить очередной пузырь в мировой экономике.

Одной из главных причин кризиса 2008 года считается пузырь на рынке ипотечного кредитования. Неверная оценка рисков привела к невозврату кредитов и обесцениванию облигаций, которые выпускались под их обеспечение. Сейчас, как напоминают экономисты, в своем стремлении заработать на развивающихся рынках инвесторы не учитывают многие факторы, такие как политическую нестабильность, которая несет значительные риски.

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