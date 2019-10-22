В мировой экономике нашли новый пузырь

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки. К такому заключению пришел Bloomberg, проанализировав индексы валют, акций и облигаций. Показатели, указывает агентство, колеблются вблизи максимальных с августа, и ситуация напоминает ту, что складывалась на рынке недвижимости в США перед глобальным кризисом 2008-го.

По словам главы консалтингового центра Jerome Levy Forecasting Center Джерома Леви, в случае рецессии у развивающихся рынков «будут большие проблемы». Главная опасность заключается в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков.

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По прогнозу МВФ, в текущем году в странах, которые составляют 90 процентов мирового ВВП, ожидается замедление роста экономики. Не исключено, что показатели могут оказаться минимальными за десятилетие.

Пузырь на рынке ипотечного кредитования считается одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных кредитов, а вслед за этим — и к обесценению выпущенных под их обеспечение облигаций, которыми владели банки и инвестфонды.

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