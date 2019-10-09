Мировая экономика затормозится

В странах, которые составляют 90 процентов мирового ВВП, ожидается замедление роста экономики в текущем году. Такой прогноз сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает «Интерфакс». По ее словам, показатели могут опуститься до минимума за десятилетие.

Также Георгиева уверена, что в случае серьезного спада корпоративный долг увеличится до 19 триллионов долларов. «Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса», — констатировала она.

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Георгиева добавила, что из-за торговых конфликтов в 2020 году мировая экономика может потерять порядка 700 миллиардов долларов, что составляет примерно 0,8 процента мирового ВВП. «Мы уже говорили в прошлом о вреде торговых споров. Теперь мы видим, что они на самом деле имеют негативные последствия», — сказала она.

Предшественница Геогиевой на посту главы МВФ — Кристин Лагард — также говорила о вреде препятствий торговле. По ее прогнозам, пошлины, введенные США и Китаем во время торгового противостояния, приведут к тому, что темпы роста мировой экономики снизятся на 0,8 процента в 2020 году.

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