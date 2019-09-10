Мировая экономика оказалась накачана фиктивными деньгами

Почти треть иностранных прямых инвестиций по всему миру являются фиктивными, подсчитали в совместном докладе специалисты Международного валютного фонда (МВФ) и Копенгагенского университета. Документ опубликован на сайте МВФ.

По подсчетам авторов, 38 процентов всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ, покупка доли в компании больше 10 процентов), или вложения на 15 триллионов долларов (из общих 40 триллионов) по всему миру являются фиктивными. Их цель — не развитие предприятия, в котором приобретается пакет акций, а попытка уменьшить налоговую базу.

Лидерами среди стран, в которых международные инвесторы приобретают компании, стали Нидерланды и Люксембург — на них приходится почти половина фиктивных ПИИ. Также в десятку вошли Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Сингапур, Каймановы острова, Швейцария, Ирландия и Маврикий.

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Все эти страны так или иначе обладают признаками офшоров. Так, в Ирландии действует самый низкий в Европе налог на прибыль, полученную от торговой деятельности, — 12,5 процента. Люксембург и Нидерланды позволяют создавать на своей территории холдинговые компании, которые освобождаются от уплаты налогов на доходы и дивиденды, полученные за рубежом. К тому же в Люксембурге есть возможность договориться с правительством о персональных налоговых условиях для своей компании.

Пользуясь этим, крупнейшие компании со всего мира создают в таких странах холдинговые предприятия, которые аккумулируют прибыль своих иностранных дочерних компаний. Многие из них владеют нематериальными активами, такими как патенты и авторские права, а также выдают кредиты своим дочерним структурам по нерыночным высоким ставкам. Такая мера является альтернативой выплате дивидендов материнскому холдингу с тем отличием, что проценты по займам уменьшают налогооблагаемую базу «дочек», расположенных в странах с более высокими налоговыми ставками.

Авторы доклада называют такие компании «пустышками» и сетуют, что вложенные в них через покупку акций средства не идут на развитие местной экономики. Правда, отмечают они, некоторые страны все же извлекают для себя выгоду. Так, бюджет Ирландии серьезно наполняется за счет корпоративных налогов зарегистрированных в стране предприятий.

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