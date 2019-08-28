Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год. Из данных Росстата следует, что в предыдущие годы секретные траты росли, но в 2016-2017 годах оставались на одном уровне. Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Траты на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности не раскрываются, однако их можно определить по остаточному принципу. Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко считает, что публикация этих данных будет преступлением против государства. «Наши противники должны бояться и думать, что же там есть», — сказал он.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов, напротив, считает, что сокрытие сведений о расходах на эти категории позволяет бесконтрольно использовать средства.

В закупки вооружения длительного пользования входит приобретение самолетов, кораблей, танков и других видов оружия. К покупке продуктов интеллектуальной собственности относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

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