Правительство предсказало нефти скорую ненужность

Глобальный спрос на нефть может сильно сократиться после 2040 года, говорится в разработанной Минэнерго Энергетической стратегии России до 2035 года, выдержки из которой приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, в документе говорится, что пик глобального потребления нефти может прийтись на 2030-2040 годы, после чего спрос начнет неуклонно падать. Такой прогноз был сделан на основе «различных сценариев развития мировой нефтедобывающей отрасли».

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В более ранней версии Энергостратегии указывались другие сроки: замедление роста спроса уже после 2025 года. В связи с чем были внесены изменения, не уточняется.

Ранее различные российские чиновники высказывались за более интенсивную добычу нефти по причине скорого сокращения спроса. Так, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный говорил, что Россия «должна максимально постараться сейчас добыть все, что у нас есть, и продать, потому что потом это никому не будет нужно».

7 октября министр энергетики Александр Новак заявил, что в среднесрочной перспективе справедливой ценой барреля нефти марки Brent станет 50 долларов. По его словам, это обусловлено разнонаправленными трендами в мировой нефтяной промышленности: увеличение добычи в США нивелируется сокращением в Иране и Венесуэле, а также непредвиденными инцидентами наподобие атаки дронов на мощности нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

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