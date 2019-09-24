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Названа самая большая угроза для мировой экономики

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Самая большая угроза для мировой экономики состоит в препятствиях торговле. Об этом заявила будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, передает Reuters.

По ее словам, крупнейшая экономика мира — США остается в хорошем состоянии. «Она в очень хорошем состоянии», — заключила Лагард. По ее прогнозам, пошлины, введенные США и Китаем во время торгового противостояния, приведут к тому, что темпы роста мировой экономики снизятся на 0,8 процента в 2020 году.

В начале августа Bloomberg заключил, что вероятность рецессии (замедления темпов роста экономики) в США в ближайший год увеличилась и теперь равняется 35 процентам. Аналитики считают, что американская экономика вырастет на 2,3 процента за этот год, хотя еще в июле были настроены оптимистичнее: называли цифру в 2,5 процента.

Торговая война между США и Китаем длится полтора года. Вашингтон хочет добиться от Пекина более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны не раз давали надежду на прекращение конфликта, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств.

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