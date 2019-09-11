Американский банк предсказал новую золотую лихорадку

Цены на золото могут побить рекорд и подняться выше двух тысяч долларов за унцию в ближайшие два года. Такой прогноз сделали аналитики Citigroup, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению экспертов, такой исход возможен на фоне растущих рисков глобальной рецессии, растущей напряженностью в торговой войне США и Китая, а также вероятностью того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки до нуля. Рекордная на настоящий момент цена золота была зафиксирована в 2011-м, тогда унция стоила 1921,17 тысячи долларов. В Citigroup предположили, что цена золота вырастет еще на 125 долларов — до 1575 долларов за унцию в четвертом квартале 2019 года. К 2020-му стоимость составит 1675 долларов за унцию.

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Между тем, как свидетельствуют данные торгов, золото продолжает падать в цене четвертый день подряд. По состоянию на вторник, 10 сентября, драгоценный металл подешевел на 0,2 процента — до 1495 долларов за унцию. Reuters связывает ситуацию с улучшением рисковых настроений на рынках. «В глобальном масштабе мы наблюдаем обратный сдвиг в сторону более высокодоходных активов», — заключил старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти. Он добавил, что в настоящее время рынки находятся в ожидании очередных переговоров США и Китая и разрешения торговых споров.

В золоте увидели потенциал для вложений после того, как его цена подскочила до максимума с 2013 года. В частности, драгметалл рассматривается как альтернатива госбумагам США с низкой доходностью. Рост цен объяснили смягчением политики центробанков, направленной на стабилизацию экономики в условиях торговой войны.

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