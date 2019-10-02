Американский рынок просел

Основные американские фондовые индексы понизились на фоне опасений рынка о возможности замедления экономики страны. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Например, S&P 500 просел на 1,06 процента (до 2909,14 пункта), Dow Jones снизился на 1,02 процента (до 26301,17 пункта), а Nasdaq 100 — на 1,14 процента (до 7818,69 пункта). В частности, напряженность на рынке вызвана заявлением Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который объявил, что индекс деловой активности в промышленности опустился до минимума за десятилетие.

Материалы по теме Под откос Германия много лет тащила на себе Европу. Теперь спасать нужно ее саму

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. В том числе, это было обосновано эскалацией в торговой войне между США и Китаем. По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!