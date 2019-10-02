Мировой торговле предсказали упадок

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Пересмотр прогноза произошел на фоне напряженности, возникшей из-за торговой войны между США и Китаем.

По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет. Кроме того, это значительно ниже апрельского прогноза по росту торговли, который составлял 2,6 процента. При этом в 2020-м ВТО ожидает ускорения роста торговли до 2,7 процента, но и это оказывается хуже весеннего прогноза в 3 процента.

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Глава ВТО Роберто Азеведо пояснил, что, помимо прямого влияния на экономику, торговые конфликты повышают неопределенность на рынке. Это, в свою очередь, приводит к тому, что компании откладывают инвестиции в повышение производительности, отметил он.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. В конце июня лидеры обоих государств — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — на саммите G20 договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.

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