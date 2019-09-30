В США передумали лишать Китай денег

Сообщения СМИ о том, что США думают лишить Китай американских инвестиций с помощью делистинга со своих фондовых бирж, не имеют под собой оснований. Об этом, обвинив журналистов в безответственности, заявил советник президента Дональда Трампа Питер Наварро, передает CNBC.

Комментируя вышедший 27 сентября материал Bloomberg, он назвал его «более чем наполовину неточным или же попросту лживым». В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

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По мнению Наварро, любая информация из анонимных источников в последнее время существует только для того, чтобы «разлучить дурака с его деньгами».

Речь идет о том, что после сообщения о возможных новых санкциях против КНР акции китайских компаний обрушились. В частности, компания JD.com падала на 5,95 процента.

В материале со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, говорилось о совещаниях в администрации Трампа по поводу способов ограничения притока американских денег в Китай. Делистинг — исключение компании из списков предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах — был назван одним из них.

Представитель Минфина США Моники Кроули в воскресенье, 29 августа, уже отмечала, что у ведомства в настоящее время нет таких планов. При этом существуют ли какие-то другие предложения, она не уточнила, а СМИ со ссылкой на источники указали, что в администрации президента были возмущены тем, что информация утекла в публичное поле.

Слухи о новом способе давления на Китай, который может прийти на смену или дополнить санкции на импорт, появились перед новым раундом переговоров на высшем уровне между странами. Встреча должна состояться в начале октября. Сейчас к ней ведется подготовка. Ранее стороны пошли на уступки перед возобновлением переговоров. США отложили на две недели повышение действующих пошлин и полностью освободили от них 437 категорий товаров. Пекин также отказался от ряда введенных ранее пошлин и договорился о закупках в США сельскохозяйственной продукции.

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