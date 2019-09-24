Трамп обрушился на Китай в ООН и усыпил своего министра

Во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН, где он обвинил Китай в многочисленных нарушениях, американский министр торговли, 81-летний Уилбур Росс уснул, пишет CNBC.

Камера поймала Росса спящим в тот момент, когда Трамп говорил о возможной торговой сделке с Китаем. Министр проспал около 15 минут. Сидевшие рядом вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео внимательно слушали.

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В своей речи Трамп назвал Китай причиной закрытия 60 тысяч американских предприятий. Торговая политика КНР, уверен глава Белого дома, предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий, нечестные торговые практики. Именно поэтому, уверен он, Всемирная торговая организация (ВТО) должна радикально изменить свои правила.

Как отметили в материале, пикантности ситуации добавляет тот факт, что именно министерство торговли США занимается пошлинами на импорт, в том числе в торговой войне против Китая. А ограничительные меры на товары объемом сотни миллиардов долларов стали главным оружием Вашингтона в противостоянии.

В октябре должен состояться очередной раунд переговоров между США и Китаем на высшем уровне. Перед ним обе стороны обменялись уступками. США отложили на две недели повышение действующих пошлин, которое планировалось с 1 октября, и полностью вывели из-под их действия 437 категорий китайских товаров. Пекин также отказался от пошлин на несколько категорий американских товаров и пообещал начать закупки сельскохозяйственной продукции в США.

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